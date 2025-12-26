Подоляка рассказал о необычных действиях ВСУ во время побега из Гуляйполе

По словам военного блогера, ноутбуки и другая техника обычно эвакуируются при отступлении быстро.
При отступлении из командного пункта в Гуляйполе Запорожской области, бойцы ВСУ бросали ноутбуки с личной информацией и телефоны. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка.
«Как мы видим, штаб батальона был брошен в буквальном смысле слова, вместе с секреткой, печатями, ноутбуками и телефонами. Что в условиях нынешней войны, по-моему вообще уникальное событие», — написал он в своем telegram-канале. По словам военного блогера, обычно такие вещи эвакуируются очень быстро. Располагаются они, как правило, за десять километров от линии фронта.
Ранее в интернете появилась видеозапись с утверждением о том, что российские военные заняли командный пункт в Гуляйполе. Юрий Подоляка написал, что штаб одного из батальонов заняли подразделения группировки «Восток». Гуляйпольский оборонительный район является ключевой задачей для продолжения наступления. Уже 23 декабря российскими военными контролировалось 60% населенного пункта.