Подоляка рассказал о необычных действиях ВСУ во время побега из Гуляйполе

«Как мы видим, штаб батальона был брошен в буквальном смысле слова, вместе с секреткой, печатями, ноутбуками и телефонами. Что в условиях нынешней войны, по-моему вообще уникальное событие», — написал он в своем telegram-канале. По словам военного блогера, обычно такие вещи эвакуируются очень быстро. Располагаются они, как правило, за десять километров от линии фронта.