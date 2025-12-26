На 57-м году жизни умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года на Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1994 по 2002 год он проходил службу в МЧС России, в 2002—2007 годах был помощником министра МЧС Сергея Шойгу, а с 2007 года возглавлял аппарат министра.