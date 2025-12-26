Ричмонд
На 57-м году жизни умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко умер 25 декабря в результате болезни сердца. Ему было 56 лет.

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

По словам собеседника агентства, Садовенко скончался 25 декабря в результате болезни сердца. Ему было 56 лет.

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года на Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С 1994 по 2002 год он проходил службу в МЧС России, в 2002—2007 годах был помощником министра МЧС Сергея Шойгу, а с 2007 года возглавлял аппарат министра.

Отмечается, что Садовенко принимал участие во многих спасательных и гуманитарных операциях МЧС России как на территории страны, так и за рубежом.

С мая по ноябрь 2012 года он занимал должность руководителя администрации губернатора Московской области. С 2013 по 2024 год Садовенко был заместителем министра обороны РФ — руководителем аппарата министра обороны.

Ранее сообщалось о смерти старейшего работника Воронежского государственного театра оперы и балета Альфреда Мелуха.

