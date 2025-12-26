Ричмонд
В Китае обнаружили контейнеровоз с замаскированным ракетным вооружением

В Китае обнаружили корабль, который внешне выглядит как стандартный контейнеровоз, а на деле оказался военным судном. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Источник: Life.ru

Часть контейнеров скрывает пусковые установки для крылатых ракет. На опубликованных кадрах видно 16 ячеек установки вертикального пуска. Кроме того, на корабле установлен зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 и два радара для поиска целей. Это превращает обычное, на первый взгляд, судно в многофункциональную боевую платформу.

Ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации сообщается о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

