В Китае обнаружили контейнеровоз с замаскированным ракетным вооружением

Часть контейнеров скрывает пусковые установки для крылатых ракет. На опубликованных кадрах видно 16 ячеек установки вертикального пуска. Кроме того, на корабле установлен зенитный артиллерийский комплекс Type 1130 и два радара для поиска целей. Это превращает обычное, на первый взгляд, судно в многофункциональную боевую платформу.
Ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации сообщается о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями.
