В Китае обнаружили контейнеровоз с замаскированным ракетным вооружением

Ранее Министерство войны США подготовило доклад, в котором говорится о том, что Китай мог разместить свыше 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трёх шахтах у границы с Монголией. В публикации сообщается о растущих военных амбициях Китая, который не намерен участвовать в диалоге по контролю над вооружениями.