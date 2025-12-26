Убийцу-рецидивиста задержали в Кингисеппе благодаря ДНК с оставленной им перчатки

Оказалось, что подозреваемым является 39-летний местный житель, имеющий неоднократные судимости, включая обвинение в убийстве. Согласно материалам следствия, вечером 2 декабря между ним и погибшим вспыхнул серьезный конфликт, вызванный личной враждой. Во время ссоры обвиняемый применил насильственный метод расправы, задушив свою жертву кожаным ремнём. Затем он попытался скрыть следы своего злодеяния, скрыв тело под слоем листьев и покинув место трагедии незамеченным.