Зеленский экстренно полетит на переговоры в США до конца года

«Он (Зеленский — ред.), как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго — возможной площадке для встречи с американским руководством», — сообщает издание Kyiv Post, ссылаясь на дипломатические источники. Как подчеркивает СМИ, визит может пройти 28 декабря.