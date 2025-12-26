Зеленский экстренно полетит на переговоры в США до конца года

Как пишут издания, ссылаясь на дипломатические источники, диалог может пройти 28 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский до конца года может прилететь на переговоры в резиденцию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.
«Он (Зеленский — ред.), как ожидается, в ближайшие дни отправится во Флориду для очень важных переговоров в Мар-а-Лаго — возможной площадке для встречи с американским руководством», — сообщает издание Kyiv Post, ссылаясь на дипломатические источники. Как подчеркивает СМИ, визит может пройти 28 декабря.
Участники переговоров по урегулированию украинского конфликта обсуждают мирный план и гарантии безопасности. По словам представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, план включает в себя 20 пунктов. О разработке документа американская делегация и представители Украины договорились на переговорах в Майами.