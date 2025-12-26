Рабочий день обернулся трагедией: мужчина отправился аммиаком по вине начальника

В Балаково утвердили обвинение против 35-летнего начальника цеха местного филиала организации. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру, дело направлено в суд.
— Ему вменяют нарушение правил промышленной безопасности на опасном объекте, которое по неосторожности привело к смерти человека, — пишут журналисты.
По данным следствия, 19 февраля 2025 года начальник цеха с 4 до 9 утра давал работнику указания. Выполняя их, тот оказался в опасной зоне цеха по производству фосфорных удобрений. Там рабочий погиб из-за отравления аммиаком.
Следствие считает, что обвиняемый нарушил правила безопасности, хотя должен был предвидеть и предотвратить возможную трагедию.
