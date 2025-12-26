Стали известны подробности смерти мужчины, тело которого нашли у турагентства в Кургане. Видео

Тело курганца нашли на улице (архивное фото).
В Кургане на улице Зорге, 56 возле офиса турагентства обнаружено окровавленное тело мужчины (1956 года рождения). Признаков насильственной смерти нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК региона.
«По результатам первоначальных следственных мероприятий признаков, указывающих на насильственный характер смерти не установлено. Для установления причины смерти назначена судебно — мед экспертиза. По предварительным данным, причиной смерти могло стать переохлаждение», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что бездыханное тело мужчины со следами крови на одежде и головном уборе обнаружили 25 декабря. К месту выезжали следственно-оперативная группа и криминалист. Информация о происшествии была зарегистрирована в полиции, тогда как точные обстоятельства случившегося и причины смерти устанавливались.