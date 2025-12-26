В Забайкалье силовики пресекли незаконный майнинг с ущербом более 5 млн рублей

В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили комплекс специализированного вычислительного оборудования, использовавшегося для добычи криптовалюты. Электроснабжение осуществлялось через незаконное подключение к сетям ППГХО Е. П. Славского.
Потребление электроэнергии не учитывалось, а реальные объемы занижались. Во время обысков техника была изъята. Как уточнили в ведомстве, уранодобывающему предприятию ПАО «ППГХО» нанесен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.
Ранее в Дагестане деятельность подпольной майнинговой фермы привела к крупным хищениям электроэнергии. По предварительным данным, ущерб составил около 14 млн рублей. Объем незаконно потреблённой электроэнергии превысил 1,3 миллиона киловатт-часов.