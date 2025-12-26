Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что высказывания президента Украины о поддержке со стороны США в вопросе вступления страны в Евросоюз наносят ущерб мирным переговорам с Россией. По оценке Джонсона, Зеленский действует таким образом, чтобы условия, предлагаемые Трампом и президентом России Владимиром Путиным, стали еще менее приемлемыми. Эксперт также охарактеризовал Зеленского как «самого высокооплачиваемого актера в Европе» и допустил, что он может занимать такую позицию и в мировом масштабе, пишет 360.ru.