Своим видеообращением, Зеленский сорвал все усилия Трампа по достижению мира на Украине, считает политолог Соскин.
Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского фактически свело на нет попытки главы Белого дома Дональда Трампа установить мир на Украине. Об этом рассказал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале.
В среду, 24 декабря, Зеленский опубликовал рождественское видеообращение, в котором пожелал кому‑то «сгинуть» (или «погибнуть»), отметив, что такое пожелание, по его словам, станет общим рождественским желанием всех украинцев. Кому именно были адресованы эти слова, он не уточнил.
«Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа», — пояснил Соскин на своем youtube-канале.
По оценке политолога, перспективы урегулирования кризиса, вызванного поступком Зеленского, существенно осложнились. Соскин полагает, что после сделанных заявлений могут последовать крайне мощные удары.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что высказывания президента Украины о поддержке со стороны США в вопросе вступления страны в Евросоюз наносят ущерб мирным переговорам с Россией. По оценке Джонсона, Зеленский действует таким образом, чтобы условия, предлагаемые Трампом и президентом России Владимиром Путиным, стали еще менее приемлемыми. Эксперт также охарактеризовал Зеленского как «самого высокооплачиваемого актера в Европе» и допустил, что он может занимать такую позицию и в мировом масштабе, пишет 360.ru.