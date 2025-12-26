Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские мошенники помогли российским полицейским задержать наркоторговцев

Украинские мошенники невольно помогли задержать наркоторговца в Москве.

Украинские мошенники невольно помогли задержать наркоторговца в Москве. Их ложное сообщение о минировании привело к обыску в гостинице, где полиция нашла крупную партию наркотиков, пишет Baza.

По данным канала, в столичный отель поступило электронное письмо с угрозой взрыва. Персонал заметил его не сразу, но после прочтения срочно вызвал экстренные службы и провёл эвакуацию.

При осмотре одного из номеров собака кинолога среагировала на рюкзак. Сапёры, проверяя находку, не нашли взрывного устройства, но обнаружили внутри пакет с запрещёнными веществами.

По описанию сотрудников отеля полиция установила и задержала владельца рюкзака. Дело о ложном минировании стало уголовным делом о наркотиках.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.