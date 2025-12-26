Украинские мошенники помогли российским полицейским задержать наркоторговцев

Украинские мошенники невольно помогли задержать наркоторговца в Москве. Их ложное сообщение о минировании привело к обыску в гостинице, где полиция нашла крупную партию наркотиков, пишет Baza.
По данным канала, в столичный отель поступило электронное письмо с угрозой взрыва. Персонал заметил его не сразу, но после прочтения срочно вызвал экстренные службы и провёл эвакуацию.
При осмотре одного из номеров собака кинолога среагировала на рюкзак. Сапёры, проверяя находку, не нашли взрывного устройства, но обнаружили внутри пакет с запрещёнными веществами.
По описанию сотрудников отеля полиция установила и задержала владельца рюкзака. Дело о ложном минировании стало уголовным делом о наркотиках.
