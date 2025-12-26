Трое пермяков остаются в больнице после смертельной аварии под Кунгуром

Пострадавшие в ДТП проходят лечение в больнице (архивное фото).
Трое пострадавших в ДТП под Кунгуром продолжают лечение в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«На сегодняшний день в условиях стационара трое пациентов получают лечение. Двое из них находится в крайне тяжелом состоянии. Один пациент в тяжелом состоянии,» — уточнили в минздраве.
ДТП под Кунгуром произошло вечером 14 ноября. Пассажирский автобус выехал «на встречку» и столкнулся с большегрузом. В результате аварии семь человек погибли, еще 12 пострадали. По факту аварии возбуждено уголовное дело, следователи ведут расследование причин случившегося.