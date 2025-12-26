Ликвидирована сеть типографий, которая печатала поддельные паспорта

«Свыше 2,6 млрд рублей — таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве», — написал Волк в своем telegram-канале. Всего в регионах было изъято более 50 тысяч поддельных документов. Как сообщила Волк, в типографиях изготавливали поддельные паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки, водительские удостоверения. Под стражу были заключены 14 подозреваемых.