Ликвидирована сеть типографий, которая печатала поддельные паспорта

Из регионов было изъято более 50 тысяч поддельных документов.
В Москве ликвидировали типографии, которые изготавливали поддельные паспорта. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«Свыше 2,6 млрд рублей — таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве», — написал Волк в своем telegram-канале. Всего в регионах было изъято более 50 тысяч поддельных документов. Как сообщила Волк, в типографиях изготавливали поддельные паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки, водительские удостоверения. Под стражу были заключены 14 подозреваемых.
Ранее в Радужном ХМАО были задержаны иностранные граждане, купившие поддельные паспорта. Документы они приобрели за тысяч рублей. Суд назначил им штраф в размере десяти тысяч рублей рублей.