В порту Темрюка ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Пожарным удалось потушить открытое пламя в резервуарах с нефтепродуктами в порту Темрюка, где накануне произошла атака беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как заявили в штабе, пожар был локализован в ночь с 25 на 26 декабря, а к утру открытое горение ликвидировано. Сейчас аварийные службы продолжают охлаждать резервуары для окончательной ликвидации последствий инцидента.

«В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в ночь с 24 на 25 декабря после атаки украинских БПЛА, в результате которой загорелись две ёмкости. Площадь пожара в течение суток увеличилась с 2 до 4 тысяч квадратных метров, что потребовало усиления группировки спасателей до 99 человек и 26 единиц техники, включая пожарный поезд. По предварительным данным, удалось избежать разлива нефтепродуктов в акваторию залива, а также обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошёл пожар на промышленном объекте вследствие атаки беспилотников. Регион подвергся массированному налёту дронов, из которых 12 были сбиты силами ПВО. Падение обломков одного из аппаратов вызвало возгорание на предприятии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

