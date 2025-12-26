В России ликвидировали сеть типографий, изготавливавших поддельные паспорта

Фигуранты изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы, медицинские справки и другие документы на официальных бланках с реквизитами госорганов. Клиентов они находили через объявления в соцсетях и на сайтах, всего действовало 200 таких площадок. Во время операции, которая проводилась в Москве и Подмосковье, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане и Крыму, изъяли более 50 тысяч поддельных документов.