Троих обвиняемых в избиении парня в Черемховском районе заключили под стражу. Напомним, 20 декабря 2025 года в рабочем поселке Михайловка четверо парней пришли в гости к своему знакомому. Как вдруг, вместо посиделок, они набросились на хозяина квартиры. Они жестоко били его руками и ногами в голову и туловище. От полученных травм 20-летний сибиряк умер.