Троих обвиняемых в избиении парня в Черемховском районе заключили под стражу. Напомним, 20 декабря 2025 года в рабочем поселке Михайловка четверо парней пришли в гости к своему знакомому. Как вдруг, вместо посиделок, они набросились на хозяина квартиры. Они жестоко били его руками и ногами в голову и туловище. От полученных травм 20-летний сибиряк умер.
— Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, совершённое группой лиц», — прокомментировали в СУ СКР по Иркутской области.
С учетом мнения региональной прокуратуры, суд заключил троих задержанных под стражу на 2 месяца, до 22 февраля 2026 года. В ходе разбирательств стало известно, поводом для такой расправы стала личная неприязнь к молодому парню.
