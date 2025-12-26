СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков. По месту жительства мужчин были обнаружены запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.