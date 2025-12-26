В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков

Силовики установили, что 22-летний наркозависимый молодой человек с октября 2025 года работал курьером онлайн-магазина наркотиков. Посредством интернет-мессенджера он получал от своих кураторов координаты тайниковых закладок с оптовыми партиями запрещенных веществ.
«После изъятия свертки с наркотиком он перевозил домой, там расфасовывал на разовые дозы и закладывал их на территории Севастополя. По месту жительства наркодилера обнаружены и изъяты наркотические средства: мефедрон, соль, марихуана, кокаин, амфетамин, клефедрон и МДМА общей массой около 700 граммов», — сказано в сообщении.
Часть наркотиков была расфасована на разовые дозы с использованием слепков из гипсовой штукатурки, внутрь которых помещались запрещенные вещества, уточнили силовики.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.
Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 26-летний брат злоумышленника, который также причастен к незаконному обороту наркотиков, рассказали в УФСБ.
«У него изъяты разовые дозы кокаина, клефедрона, каннабиса, МДМА. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы», — добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за наркоторговлю и сбыт запрещенных веществ будут судить 24-летнюю местную жительницу. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.