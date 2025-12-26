ФСБ задержала девушку, готовившую теракт против офицера Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны.
По данным силовиков, она планировала установить самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте, полученное от представителей украинских силовых структур, на один из автомобилей, припаркованных рядом с воинской частью. При попытке осуществить задуманное ее задержали на месте.
Уточняется, что в декабре текущего года подозреваемая оказалась под воздействием телефонных мошенников, которые, запугивая ее мнимой угрозой уголовного преследования, склоняли к совершению террористического акта.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также части 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), передает ТАСС.
До этого силовики задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. При нем обнаружили самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Юноше предъявили обвинение в покушении на теракт и отправили под стражу.