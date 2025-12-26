На Ямале погиб водитель загоревшегося снегоболотохода

Мужчина погиб в огне.
На трассе в Ямальском районе (ЯНАО) загорелся снегоболотоход, в результате чего скончался его водитель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕДДС муниципального округа Ямальский район.
«26.12.2025 года в 120 километрах от села Новый Порт загорелся снегоболотоход. В результате возгорания погиб водитель», — поделились подробностями в ведомстве.
Ранее в Ямальском районе местные жители спасли жизни вахтовикам, у которых также загорелся вездеход «ТРЭКОЛ». Пострадавшие могли умереть от переохлаждения.