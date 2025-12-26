«Смотрящий» за районом Екатеринбурга попался на неудачной краже

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к мужчине-оператору пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов на улице Ангарской, который на свою беду в этот момент на крыльце чистил снег. Далее, угрожая мужчине-продавцу ножом, он потребовал отдать деньги из кассы. По его словам, он давно проживает в данном районе, и ему все должны», — объяснили в пресс-службе.