«Смотрящий» за районом Екатеринбурга попался на неудачной краже

Гопник возомнил себя крутым авторитетом, которому все должны (архивное фото).
Полицейские по горячим следам задержали горе-налетчика, пытавшегося ограбить пункт выдачи заказов в Екатеринбурге. Задержанный считал себя местным авторитетом и «смотрящим» за Железнодорожным районом. Подробности URA.RU раскрыли в отделении по связам со СМИ городского УМВД.
«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к мужчине-оператору пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов на улице Ангарской, который на свою беду в этот момент на крыльце чистил снег. Далее, угрожая мужчине-продавцу ножом, он потребовал отдать деньги из кассы. По его словам, он давно проживает в данном районе, и ему все должны», — объяснили в пресс-службе.
«Авторитет» ударил сотрудника ПВЗ рукояткой ножа и сломал ему руку. Но тот сумел забежать в помещение и закрыть за собой дверь. Гопник тоже скрылся, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».