Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Смотрящий» за районом Екатеринбурга попался на неудачной краже

Полицейские по горячим следам задержали горе-налетчика, пытавшегося ограбить пункт выдачи заказов в Екатеринбурге. Задержанный считал себя местным авторитетом и «смотрящим» за Железнодорожным районом. Подробности URA.RU раскрыли в отделении по связам со СМИ городского УМВД.

Гопник возомнил себя крутым авторитетом, которому все должны (архивное фото).

Полицейские по горячим следам задержали горе-налетчика, пытавшегося ограбить пункт выдачи заказов в Екатеринбурге. Задержанный считал себя местным авторитетом и «смотрящим» за Железнодорожным районом. Подробности URA.RU раскрыли в отделении по связам со СМИ городского УМВД.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к мужчине-оператору пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов на улице Ангарской, который на свою беду в этот момент на крыльце чистил снег. Далее, угрожая мужчине-продавцу ножом, он потребовал отдать деньги из кассы. По его словам, он давно проживает в данном районе, и ему все должны», — объяснили в пресс-службе.

«Авторитет» ударил сотрудника ПВЗ рукояткой ножа и сломал ему руку. Но тот сумел забежать в помещение и закрыть за собой дверь. Гопник тоже скрылся, но был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».