Футбольного фаната задержали за вербовку для ВСУ

Ранее стало известно, что в Приморском крае задержаны двое местных жителей, подозреваемые в передаче сведений о военных объектах по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). В настоящее время они помещены под стражу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность фигурантов к другим противоправным эпизодам.