Футбольного фаната задержали за вербовку для ВСУ

Футбольный болельщик, занимавшийся подбором исполнителей для совершения терактов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), задержан в республике. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

Мужчина вербовал людей для исполнения терактора на территории ЛНР.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина, подбиравшего для украинских спецслужб исполнителей преступлений против общественной безопасности на территории ЛНР», — сказали в ведомстве. Цитату публикует РИА Новости.

По имеющейся информации, житель Луганска добровольно вступил в сотрудничество с представителем ГУР Минобороны Украины и, в частности, подыскал лицо, готовое участвовать в подготовке диверсий и террористических актов. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). Проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что в Приморском крае задержаны двое местных жителей, подозреваемые в передаче сведений о военных объектах по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). В настоящее время они помещены под стражу. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность фигурантов к другим противоправным эпизодам.