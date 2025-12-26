Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: 18-летняя девушка хотела взорвать машину военнослужащего в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ФСБ задержали девушку, которую подозревают в подготовке теракта. По версии следствия, жительница Краснодарского края 2007 года рождения «по заданию спецслужб киевского режима» собиралась подорвать автомобиль военнослужащего.

Источник: РИА "Новости"

Девушка «попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования» к преступлению, заявили в ФСБ. Согласно материалам дела, она собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 г тротила. СВУ планировалось закрепить на автомобиле, припаркованном «вблизи войсковой части».

Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).

В Центре общественных связей ФСБ призвали российских граждан к бдительности. Там подчеркнули, что спецслужбы Украины ищут в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.