ФСБ: 18-летняя девушка хотела взорвать машину военнослужащего в Ставрополе

Девушка «попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования» к преступлению, заявили в ФСБ. Согласно материалам дела, она собиралась использовать самодельную бомбу мощностью 400 г тротила. СВУ планировалось закрепить на автомобиле, припаркованном «вблизи войсковой части».
Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке к теракту (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1) и незаконном хранении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).
В Центре общественных связей ФСБ призвали российских граждан к бдительности. Там подчеркнули, что спецслужбы Украины ищут в соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.