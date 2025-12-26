Польские пограничники проверяют сало, гирлянды и галереи телефонов на границе

На любые продукты, в том числе молочку, яйца и даже сало, требуют чек. Если его нет — придётся оставить товар в Польше. Желающим ввезти новенький iPhone нужно проходить отдельный квест: телефон прямо на таможне попросят активировать и показать фоточки за последнюю неделю. В случае отказа — штраф 30% от стоимости.
До этого туристы могли ввозить до 500 евро на человека, теперь лимит снижен до 300 евро. Таможенники проверяют буквально всё: новогодние подарки приходится вскрывать, показывая, что внутри нет запрещённых предметов, а гирлянды и ёлочные игрушки также могут изъять. Меры связаны с усилением санкционного давления ЕС и действуют на фоне подготовки к длинным праздничным каникулам.
Ранее сообщалось, что на таможне в аэропорту Шереметьево у гражданина Греции изъяли 12 незадекларированных православных икон. Общая стоимость образов составила 1,3 миллиона рублей. Мужчина прилетел рейсом из Белграда и выбрал для прохождения контроля «зелёный коридор», пытаясь провезти иконы среди личных вещей в багаже.
