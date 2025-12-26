«Срочно обновите данные в медкарте!»: как звонок из больницы оставил девушку без квартиры и 2 миллионов

18-летняя жительница Энгельса стала жертвой крупной аферы, лишившись квартиры и двух миллионов рублей! Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, 20 октября жертве позвонил неизвестный, который назвался работником медучреждения и попросил обновить данные в медкарте. Девушка сообщила ему код из смс, а также раскрыла данные.
— Спустя час ей перезвонили — на этот раз «сотрудники» портала «Госуслуги». Они заявили о подозрительной активности и переключили на «специалиста» Росфинмониторинга. Тот убедил жертву, что на ее имя оформлен кредит на 800 тысяч рублей, а счета могут использовать для финансирования преступлений, — пишут журналисты.
Затем в разговор вступил «сотрудник ФСБ». Объяснив, что одна из микрокредитных организаций оформила заем под залог ее имущества, потребовал продать квартиру. Якобы для «обнуления» долга.
Поверив мошенникам, девушка обратилась к риелторам. Заверила тех, что хочет переехать в другой город. Они, конечно, поверили. Сделка состоялась. Вырученные два миллиона рублей девушка отправила на счета преступников через банкомат в торговом центре. Полиция завела уголовное дело.
