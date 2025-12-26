Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецслужбы Украины убедили россиянку подорвать авто военнослужащего в Ставрополе

В Севастополе молодая россиянка по заданию иностранных спецслужб планировала установить взрывное устройство на автомобиле военнослужащего Минобороны России вблизи военной части. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Оперативные сотрудники задержали подозреваемую с поличным.

В Севастополе молодая россиянка по заданию иностранных спецслужб планировала установить взрывное устройство на автомобиле военнослужащего Минобороны России вблизи военной части. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Гражданка России по заданию спецслужб киевского режима готовила террористический акт в отношении военнослужащего министерства обороны РФ», — говорится в сообщении. Задержанная 2007 года рождения является уроженкой Краснодарского края.

Девушка получила самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Оперативные сотрудники задержали подозреваемую с поличным непосредственно перед попыткой установки взрывного устройства. По сообщению ФСБ, девушка действовала под влиянием мошенников. Злоумышленники угрожали ей уголовным преследованием. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.