Ночные и утренние рейсы между Уфой и Москвой задержаны из-за непогоды

В уфимском международном аэропорту сегодня ночью и утром произошли массовые сбои в расписании. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, задержки коснулись сразу нескольких рейсов по направлению в Москву и обратно.
Согласно данным онлайн-табло, изменилось время вылета нескольких утренних самолетов в столицу. Так, рейс авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 07:55, был отложен до 08:26. Рейс лоукостера «Победа» вылетел в 08:45 вместо 05:35, а самолет авиакомпании Utair отправился в 09:26 вместо 08:00. Также был перенесен с вечера на ночь рейс «Аэрофлота» в Москву — с 21:40 25 декабря на 00:03 26 декабря.
Задержки наблюдались и у прибывающих из Москвы рейсов. Например, самолет Nordstar приземлился в Уфе в 02:33 вместо 01:15, а лайнер «Аэрофлота» — в 02:39 вместо 01:35. Рейсы авиакомпании «Победа» прибыли в 05:08 и 06:31 вместо 03:50 и 03:20 соответственно. Самолет Utair сел в Уфе в 07:03 вместо 04:23.
Причиной сбоев стал сильный снегопад в Москве, который привел к массовым задержкам и отменам в столичном авиационном узле, что отразилось и на графике рейсов других городов.
