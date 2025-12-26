Ночные и утренние рейсы между Уфой и Москвой задержаны из-за непогоды

Согласно данным онлайн-табло, изменилось время вылета нескольких утренних самолетов в столицу. Так, рейс авиакомпании «Аэрофлот», запланированный на 07:55, был отложен до 08:26. Рейс лоукостера «Победа» вылетел в 08:45 вместо 05:35, а самолет авиакомпании Utair отправился в 09:26 вместо 08:00. Также был перенесен с вечера на ночь рейс «Аэрофлота» в Москву — с 21:40 25 декабря на 00:03 26 декабря.