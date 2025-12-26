Ричмонд
В порту Темрюка потушили открытое горение после атаки украинских БПЛА

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о локализации пожара в порту Темрюка.

Источник: Комсомольская правда

Спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение в порту Темрюка, где накануне вспыхнул крупный пожар. Об этом проинформировал оперативный штаб Краснодарского края.

«В порту Темрюка ликвидировали открытое горение. В ночь с 25 на 26 декабря пожар локализовали, к утру ликвидировали открытое горение. Сейчас работы еще идут — для полной ликвидации продолжают охлаждение резервуаров», — говорится в официальном сообщении.

Как ранее сообщалось, огнём были охвачены два резервуара с нефтепродуктами, а общая площадь пожара достигала 4 тысяч квадратных метров. Несмотря на масштаб инцидента, в ходе него не пострадали люди. Также было отмечено, что горючие вещества не попали в акваторию Темрюкского залива, что позволило избежать экологического ущерба для водоёма.

