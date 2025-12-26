Курганцы отправили на СВО бронемашины с уникальными дронами. Фото

Из Курганской области отправили бронемашины на СВО (архивное фото).
Курганская область отправила очередную партию помощи для бойцов в зону специальной военной операции (СВО). На фронт отправили бронемашины и дроны, которые собирали студенты курганских колледжей. Об этом сообщает правительство региона в своем tg-канале.
«Две подшефные региону артиллерийские бригады получили бронированные автомобили, в которые погрузили различное оборудование и дроны. Отметим, что Курганская область отправляет на передовую дроны, которые собираются на территории региона. Сборка осуществляется студентами на базе учреждений СПО», — пишут власти.
Кроме того, губернатор Курганской области Вадим Шумков подтвердил, что регион готовит новую партию из 200 дронов, более 20 из которых уже отправлены, включая аппараты с ночным видением. Всего на фронт передано уже более 300 дронов, собранных в регионе.
В ближайшее время на передовую отправят еще две бронированные машины, которые также будут загружены по запросам военнослужащих. Бойцы поблагодарили жителей региона за поддержку. Боец 76-й бригады под позывным «Рапира» отметил важность бронированных машин для мобильных огневых групп, которые противодействуют вражеским беспилотникам.
Ранее губернатор Шумков сообщал, что регион уже отправил в зону СВО крупнейший с начала спецоперации разовый гуманитарный груз — более 150 тонн. Тогда бойцам направили 22 автомобиля, мототехнику, квадроциклы, дроны, антидроновые детекторы, оборудование и медикаменты, а также дополнительно выделили 25 миллионов рублей и объявили о планах собрать и передать до конца года еще 200 ударных дронов.
Курганцы отправили на СВО бронемашины с уникальными дронами Курганцы отправили на СВО бронемашины с уникальными дронами Курганцы отправили на СВО бронемашины с уникальными дронами.