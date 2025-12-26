Курганцы отправили на СВО бронемашины с уникальными дронами. Фото

Ранее губернатор Шумков сообщал, что регион уже отправил в зону СВО крупнейший с начала спецоперации разовый гуманитарный груз — более 150 тонн. Тогда бойцам направили 22 автомобиля, мототехнику, квадроциклы, дроны, антидроновые детекторы, оборудование и медикаменты, а также дополнительно выделили 25 миллионов рублей и объявили о планах собрать и передать до конца года еще 200 ударных дронов.