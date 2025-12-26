Дело экс-начальника СКР по Таганрогу передали другому судье

Дело бывшего руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области, а также двух его предполагаемых сообщников передали в другому судье. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Уголовное дело перераспределено в связи с предстоящим обучением судьи по программе профессиональной переподготовки (с отрывом от исполнения профессиональных обязанностей), — пояснили в инстанции.
Судебное заседание, назначенное на 25 декабря, перенесли на 22 января 2026 года для того, чтобы гособвинитель подготовил существующие и истребовал дополнительных доказательства.
Напомним, о возбуждении дела в отношении экс-руководителя таганрогского следственного отдела стало известно в сентябре 2024 года. Тогда предварительно сообщали, что в марте 2023 года «подозреваемый, выступая в качестве посредника во взяточничестве, во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей».
На данный момент бывшего главу отдела судят по статьям о мошенничестве и получении взятки (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Двоих других подсудимых также подозревают в коррупции (ст. 290 ч.6 УК РФ).