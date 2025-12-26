Дело экс-начальника СКР по Таганрогу передали другому судье

Напомним, о возбуждении дела в отношении экс-руководителя таганрогского следственного отдела стало известно в сентябре 2024 года. Тогда предварительно сообщали, что в марте 2023 года «подозреваемый, выступая в качестве посредника во взяточничестве, во время личной встречи получил от бизнесмена 2 млн рублей».