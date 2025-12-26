Ричмонд
Силовики накрыли в Москве нелегальную типографию с доходом более 2,6 миллиарда

Правоохранители ликвидировали в столице сеть подпольных типографий, где изготавливались фальшивые документы, в том числе паспорта и дипломы об образовании. Доход от незаконной деятельности превысил 2,6 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Объявления о продаже были размещены на 200 интернет-ресурсах. Фальшивые документы рассылали в разные регионы России, в том числе доставляли с помощью курьеров по Москве и области. Силовики задержали 59 подозреваемых. Суд отправил 14 из них в СИЗО, остальных 45 фигурантов отпустили под подписку о невыезде.

Ранее правоохранители выявили в интернете ресурсы, на которых продавались фальшивые дипломы университета Министерства обороны РФ. На таких сайтах также можно было приобрести служебные удостоверения. Суд вынес решение о блокировке более 10 таких ресурсов.

