Скандальной Елене Камшиловой из Кургана дважды отказали в отмене ареста

Суды отказали жительнице Кургана Елене Камшиловой в жалобах на арест.
Находящаяся под стражей фигурант уголовного дела о групповых автоподставах в Кургане Елена Камшилова получила два отказа на свои жалобы о мере пресечения. Женщина осталась последним обвиняемым по делу, которого содержат в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Елене Камшиловой дважды отказали в жалобах на меру пресечения. Решения принимались во Втором апелляционном суде и Курганском облсуде», — рассказали источники. До середины января женщина останется под стражей.
Редакция обратилась за комментариями в областной суд. В пресс-службе организации подтвердили информацию, что рассматривалась апелляционная жалоба защитника Елены Камшиловой на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. «Решение первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — сообщили в суде.
Во Втором апелляционном суде города Санкт-Петербурга ранее рассматривалась жалоба Елены Камшиловой на решение о продлении домашнего ареста, принятому в конце ноября. «Судебный акт оставлен без изменения», — информирует картотека организации.
Елену Камшилову и ее сестру Марину полиция считает организаторами преступной группы, которая занималась автоподставами на дорогах Кургана. По версии следствия, женщины с подельниками устраивали предпосылки для аварийных ситуаций, после чего получали страховые выплаты или деньги от виновников ДТП. Первые участники группы были задержаны в ноябре 2024 года. Некоторые попали под домашний арест, сестер Камшиловых отправили в СИЗО.
В настоящее время в суд переданы три уголовных дела в отношении фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Основная группа обвиняемых вместе с сестрами заканчивает знакомиться с делами. Камшиловых выпустили из СИЗО в середине сентября и поместили под домашний арест. В начале декабря сестре Елене ужесточили меру пресечения за нарушение условий меры пресечения — ее повторно отправили в СИЗО.