Скандальной Елене Камшиловой из Кургана дважды отказали в отмене ареста

В настоящее время в суд переданы три уголовных дела в отношении фигурантов, которые пошли на сделку со следствием. Основная группа обвиняемых вместе с сестрами заканчивает знакомиться с делами. Камшиловых выпустили из СИЗО в середине сентября и поместили под домашний арест. В начале декабря сестре Елене ужесточили меру пресечения за нарушение условий меры пресечения — ее повторно отправили в СИЗО.