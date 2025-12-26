Ребенок чуть не отравился ацетоном, выпив лимонад со вкусом алоэ

О случившемся в одном из сетевых магазинов Москвы рассказал отец пострадавшего ребенка. По его словам, приобретенный напиток сразу после употребления вызвал у мальчика сильное жжение во рту. Он отметил, что жидкость имела резкий химический запах, напоминающий ацетон. Администрация магазина оперативно отреагировала на жалобу, провела проверку товара из той же партии и выявила признаки порчи других бутылок, произведенных 11 августа.