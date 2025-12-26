В Екатеринбурге самокатчик заплатит почти 300 тысяч сбитой им женщине

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 августа 2024 года: самокатчик ехал по тротуару в направлении улицы 8 Марта в уральской столице. Не убедившись в безопасности выбранной скорости, он сбил 42-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Последняя упала и сильно ударилась об асфальт.