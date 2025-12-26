Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Новость о смерти пассажира на борту самолета распространилась в интернете.
Некоторые СМИ сообщили об экстренной посадке воздушного борта в Алматы. Позже Авиационная администрация Казахстана подтвердила информацию корреспонденту Sputnik Казахстан.
«26 декабря 2026 года стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен — Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в КГА.
Прибывшие медики установили, что пассажир скончался еще во время полета. Борт был дозаправлен в Алматы и в 07:56 вылетел в аэропорт назначения, отметили в комитете гражданской авиации.