Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

Мужчина потерял сознание на борту воздушного судна.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Новость о смерти пассажира на борту самолета распространилась в интернете.

Некоторые СМИ сообщили об экстренной посадке воздушного борта в Алматы. Позже Авиационная администрация Казахстана подтвердила информацию корреспонденту Sputnik Казахстан.

«26 декабря 2026 года стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен — Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в КГА.

Прибывшие медики установили, что пассажир скончался еще во время полета. Борт был дозаправлен в Алматы и в 07:56 вылетел в аэропорт назначения, отметили в комитете гражданской авиации.