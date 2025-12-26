Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Алматы из-за смерти пассажира

«26 декабря 2026 года стало плохо пассажиру рейса авиакомпании Lufthansa LH 0722, направлявшегося по маршруту Мюнхен — Пекин, он потерял сознание. Экипажем воздушного судна было принято решение о выполнении экстренной посадки в международном аэропорту Алматы. К самолету в оперативном порядке были направлены медицинская служба аэропорта и городская бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в КГА.