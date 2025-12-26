МВД ликвидировало в РФ сеть типографий по подделке документов

В России пресечена деятельность масштабной сети подпольных типографий, занимавшихся изготовлением фальшивых документов. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общий доход преступной группы от незаконной деятельности превысил 2,6 миллиарда рублей. В ходе операции в нескольких регионах страны изъято более 50 тысяч поддельных документов. Мероприятия проходили в Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, а также в Республике Татарстан, Республике Крым и городе Севастополе.
Злоумышленники использовали настоящие официальные бланки, в которые вносили ложные сведения. По факту деятельности сети возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. На данный момент к ответственности привлечены 59 человек: 14 из них арестованы, а в отношении ещё 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Прежде МВД предупредило россиян о новой схеме с фейковым боссом для обмана инвесторов. Повод для звонка всегда формально служебный: внутренняя проверка, расследование утечки данных, необходимость взаимодействия с регулятором или правоохранительными органами.