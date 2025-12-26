МВД ликвидировало в РФ сеть типографий по подделке документов

Злоумышленники использовали настоящие официальные бланки, в которые вносили ложные сведения. По факту деятельности сети возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов. На данный момент к ответственности привлечены 59 человек: 14 из них арестованы, а в отношении ещё 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.