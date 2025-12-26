СК начал проверку в связи с невыплатой жалованья строителям красноярского метро

Ранее по делу о хищении миллиарда был осужден бывший федеральный чиновник, глава АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь, приговоренный осенью 2023-го к четырем с половиной годам лишения свободы. Примерно в то же время бывший руководящий сотрудник этой компании Владимир Жарков получил два года и три месяца колонии. Экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров приговорен за превышение полномочий при строительстве метро к трем годам и двум месяцам. Бывший премьер-министр краевого правительства Юрий Лапшин осужден на три с половиной года.