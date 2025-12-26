Ричмонд
СК начал проверку в связи с невыплатой жалованья строителям красноярского метро

Следователи организовали проверку сообщений о задержках зарплаты работникам организаций, строящих метро в столице Красноярского края.

Источник: Российская газета



Основанием для проверки стали публикации СМИ, в которых говорится, в частности, что деньги строителям метрополитена не выплачиваются уже несколько месяцев — с минувшего лета.

«Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего», — проинформировали в региональном главке СК. Сотрудники ведомства намерены добиться погашения задолженности перед строителями. Будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

За несколько часов до сообщения о начатой СК проверке, утром 26 декабря, водители самосвалов, работающие в упомянутых подрядных организациях, устроили забастовку, заблокировав стройплощадку метротрама, расположенную буквально в полусотне метров от здания краевого правительства.

Кстати, об уголовном деле. Последний фигурант резонансного судебного процесса, связанного с хищением почти миллиарда рублей при подготовке проекта красноярского метро, объявлен в розыск.

Речь идет об экс-руководителе компании «Консалтинговый центр “Бизнес-информ-анализ” Дмитрии Титове. Он не явился на ряд судебных заседаний, и, как полагают правоохранители, скрылся от правосудия. “Суд изменил Титову меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. И объявил в розыск”, — подтвердили в краевой прокуратуре.

Ранее по делу о хищении миллиарда был осужден бывший федеральный чиновник, глава АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь, приговоренный осенью 2023-го к четырем с половиной годам лишения свободы. Примерно в то же время бывший руководящий сотрудник этой компании Владимир Жарков получил два года и три месяца колонии. Экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров приговорен за превышение полномочий при строительстве метро к трем годам и двум месяцам. Бывший премьер-министр краевого правительства Юрий Лапшин осужден на три с половиной года.