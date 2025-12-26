ФСБ показала кадры допроса девушки, готовившей теракт против офицера Минобороны

Оперативные сотрудники задержали девушку с поличным.
Молодая жительница Ставрополя готовила теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ. Кадрами задержания и допроса девушки делится ФСБ.
«Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь», — сказала задержанная на видео. Она планировала установить взрывное устройство на автомобиле военнослужащего Минобороны РФ в непосредственной близости от воинской части.
Гражданка России действовала по заданию спецслужб киевского режима. Задержанная 2007 года рождения, она является уроженкой Краснодарского края. Девушка получила самодельное взрывное устройство мощностью порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Оперативные сотрудники задержали ее с поличным перед непосредственной попыткой установить взрывное устройство. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.