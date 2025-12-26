В последние дни Украина начала распространять слухи о том, что ее войска якобы отбили Купянск (Покровск) у российских военных. Однако почти сразу в России уточнили, что хоть Киев и ведет контрнаступление, оно успешно отражается солдатами ВС РФ. Что происходит на купянском направлении в настоящий момент — в материале URA.RU.