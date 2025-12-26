Российские солдаты сдерживают наступление ВСУ в Купянске, город остается под контролем ВС РФ.
В последние дни Украина начала распространять слухи о том, что ее войска якобы отбили Купянск (Покровск) у российских военных. Однако почти сразу в России уточнили, что хоть Киев и ведет контрнаступление, оно успешно отражается солдатами ВС РФ. Что происходит на купянском направлении в настоящий момент — в материале URA.RU.
«Купянск врагу не сдан».
Как сообщают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале, офицеры и бойцы на месте отрицают потерю города, указывая, что ситуация тяжелая, но Купянск врагу не сдан. Тем не менее, по их данным, обстановка оценивается как крайне напряженная.
По данным военкора Евгения Лисицына, часть города находится в серой зоне. Военкор «Рыбарь» уточняет, что российские войска контролируют северо-восточную часть Купянска, в остальной застройке действуют группы противника.
Украина отчаянно бросает силы со всего фронта.
Как добавляют журналисты «Русской весны», ВСУ ведут мощное контрнаступление, бросая в бой подготовленные резервы и бригады, переброшенные с других участков. Атаки, согласно их данным, ведутся без остановки, преимущественно силами пехоты. Главными направлениями атак называются районы населенных пунктов Московка, Соболевка, Садовое и Купянск-Узловой.
Отмечается, что за счет применения больших сил и увеличения числа ударных дронов противник смог расширить зону контроля. Тем не менее, по информации Лисицына, подвоз резервов к фронту со стороны ВСУ в последнее время практически прекратился.
Танки идут в бой.
Согласно сводкам, отражение атак ведут подразделения 68-й дивизии и 1-й танковой армии группировки войск «Запад». В Минобороны России в целом рассказали об уничтожении группировок ВСУ в районе Купянска. По данным ведомства и сообщениям военкоров, за последние сутки были поражены склады с оружием противника, а также непосредственно сами подразделения.
Для поражения целей применяются дроны-камикадзе «Куб». Также по информации «Известий», военнослужащие в целом на купянском направлении отрабатывают методы борьбы с вражескими беспилотниками. В силовых структурах журналистам РИА Новости также рассказали о проблемах с обеспечением в некоторых подразделениях ВСУ на этом направлении.
Стратегическое значение Купянска.
Город Купянск был взят под контроль российскими войсками 21 ноября 2025 года. Об этом президенту России Владимиру Путину лично доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Этот город считается важным стратегическим узлом. Город, расположенный на реке Оскол, является мощным железнодорожным узлом и промышленным центром с развитой инфраструктурой (заводы, комбинаты). Для украинской армии это был важнейший логистический хаб.