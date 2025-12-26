Илон Маск заявил, что Брюссель больше не бельгийский город

Ранее Маска подвергли критике за публичное обсуждение груди голливудской актрисы Сидни Суини. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail. Поводом для резонанса стал комментарий бизнесмена к снимку Суини с премьеры фильма «Горничная», которая состоялась 15 декабря в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в белом платье с глубоким декольте, отделанным страусиными перьями. В своих социальных сетях Маск разместил под видеозаписью иллюстрацию, изображающую женщину, страдающую от болей в спине из-за большого размера груди. Этот пост вызвал волну негативных откликов: многие пользователи интернета сочли публикацию предпринимателя неуместной и раскритиковали его поведение, передает 360.ru.