Илон Маск заявил, что Брюссель больше не бельгийский город

Маск прокомментировал статистику, опубликованную блогером Марио Науфолом.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, по его мнению, Брюссель утратил черты традиционного города и перестал быть бельгийским. Об этом он сообщил в соцсетях.
Бизнесмен прокомментировал публикацию Марио Науфала, в которой была представлена демографическая статистика по детям в бельгийской столице. Согласно этим данным, примерно три четверти несовершеннолетних в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.
«Столица Бельгии больше не бельгийская», — ответил на публикацию Науфала Маск. Свое сообщение бизнесмен опубликовал в соцсети X.
Ранее Маска подвергли критике за публичное обсуждение груди голливудской актрисы Сидни Суини. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail. Поводом для резонанса стал комментарий бизнесмена к снимку Суини с премьеры фильма «Горничная», которая состоялась 15 декабря в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на мероприятии в белом платье с глубоким декольте, отделанным страусиными перьями. В своих социальных сетях Маск разместил под видеозаписью иллюстрацию, изображающую женщину, страдающую от болей в спине из-за большого размера груди. Этот пост вызвал волну негативных откликов: многие пользователи интернета сочли публикацию предпринимателя неуместной и раскритиковали его поведение, передает 360.ru.