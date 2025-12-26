В Екатеринбурге нашли окоченевший труп самоубийцы

Расследованием гибели человека занимается СКР.
В Екатеринбурге на улице Сыромолотова было найдено тело окоченевшего мужчины. Он покончил жизнь самоубийством, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Человек был найден на козырьке подъезда дома № 7 на улице Сыромолотова. По предварительным данным, он совершил суицид. Тело пролежало на морозе несколько часов и полностью окоченело, прежде чем его заметили люди», — объяснил собеседник агентства. Происшествие случилось накануне, 25 декабря.
По данным источника, погибшему примерно 50 лет. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления СКР. Ответ ожидается.