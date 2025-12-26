Правительство Башкирии приостановило ответственность районов по субсидиям

Правительство Республики Башкортостан приняло решение, которое временно облегчает положение местных властей в вопросах финансирования. Постановление, которое уже подписано, приостанавливает до конца текущего года действие правил, которые обязывают муниципалитеты нести ответственность за невыполнение целевых показателей, связанных с полученными субсидиями из регионального бюджета.
Это означает, что до 31 декабря 2025 года администрации районов и городов республики не будут привлекаться к каким-либо мерам ответственности за нарушения, допущенные при использовании выделенных средств. Также на этот период остановлен механизм расчета и требования возврата тех субсидий, которые не были освоены. Важный момент: то, что муниципалитеты не достигли запланированных показателей в этом году, не повлияет на объем финансирования, который они получат в 2026 году.
Новое правило распространяется на все соглашения о предоставлении субсидий, которые действуют в 2025 году. Напомним, что общий объем финансовой поддержки, который бюджеты городов и районов Башкирии смогут получить из региональной казны в следующем году, составляет почти 96 миллиардов рублей.
