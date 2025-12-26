Правительство Башкирии приостановило ответственность районов по субсидиям

Это означает, что до 31 декабря 2025 года администрации районов и городов республики не будут привлекаться к каким-либо мерам ответственности за нарушения, допущенные при использовании выделенных средств. Также на этот период остановлен механизм расчета и требования возврата тех субсидий, которые не были освоены. Важный момент: то, что муниципалитеты не достигли запланированных показателей в этом году, не повлияет на объем финансирования, который они получат в 2026 году.