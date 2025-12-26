Ричмонд
Бастрыкин потребовал возбудить дело после падения ребенка в люк под Волгоградом

Инцидент произошел в поселке Городище.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает информационный центр СК России, 23 декабря в поселке Городище Волгоградской области ребенок упал в неогороженный канализационный люк. К счастью, ему удалось избежать серьезных травм. По информации СМИ, около недели сотрудники обслуживающей организации, занимающейся ремонтом инженерных сетей, не принимали мер для завершения работ.

В связи с этим Следственным управлением СК России по Волгоградской области была организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову подготовить доклад о ходе расследования. Исполнение этого поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.