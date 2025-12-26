Ричмонд
В Иркутске начались поиски 55-летней Светланы Наумовой

Женщина перестала выходить на связь в июле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начались поиски 55-летней Светланы Наумовой. Последний раз она выходила на связь с родственниками в июле 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— С заявлением о пропаже сибирячки обратились в полицию ее знакомые. Они рассказали, что их подруга возможно уехала в Красноярск, — пояснили в ведомстве.

По последним данным оперативников, Светлана вернулась в столицу Приангарья, однако где она находится — до сих пор неизвестно. На вид она ростом около 165 сантиметров, среднего телосложения, рыжие волосы до плеч.