Два человека пострадали в массовом ДТП при обгоне на воронежской трассе

Согласно данным полиции, 52-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь в сторону Воронежа, при выполнении обгона не учел безопасный боковой интервал. В результате он сначала совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении «Шевроле Нивой» под управлением 47-летнего мужчины, а затем врезался в ехавший в попутном направлении грузовик DAF с полуприцепом «Виелтон», за рулем которого был 53-летний водитель.