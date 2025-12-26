Ричмонд
Два человека пострадали в массовом ДТП при обгоне на воронежской трассе

Водитель и пассажирка госпитализированы.

Источник: Госавтоинспекция Воронежской области

25 декабря, около 13:30, на 62-м километре трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов» в Панинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительной информации ГАИ, авария случилась из-за рискованного обгона.

Согласно данным полиции, 52-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь в сторону Воронежа, при выполнении обгона не учел безопасный боковой интервал. В результате он сначала совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении «Шевроле Нивой» под управлением 47-летнего мужчины, а затем врезался в ехавший в попутном направлении грузовик DAF с полуприцепом «Виелтон», за рулем которого был 53-летний водитель.

В аварии пострадали два человека. Травмы получили водитель «Шевроле Нивы» и 60-летняя пассажирка автомобиля Dodge. Оба были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.