В Самаре опасный алкоголь обнаружили в кафе, садоводстве и магазинах

В Самаре полицейские проводят рейды по проверке торговых точек и других объектов в семи районах города. Выявляются места, где алкоголь продают без разрешения и акцизных марок. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«В Кировском районе в одном из садоводческих товариществ 59-летний мужчина перепродавал брендированные алкогольные напитки без необходимых акцизных маркировок», — рассказали в пресс-службе.
На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина в магазинах велась продажа алкоголя без разрешительных документов, оттуда изъяли 45 бутылок. Продавцы утверждали, что действовали без ведома хозяев. А на Улице Утевской в Куйбышевском районе в одном из кафе работал «потайной» бар — полиция изъяла оттуда 13 бутылок. По каждому случаю будут заведены дела, а на нарушителей наложат штрафы.