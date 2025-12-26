Ричмонд
В Самаре опасный алкоголь обнаружили в кафе, садоводстве и магазинах

Рейды в Самаре помогли найти точки нелегальной торговли алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре полицейские проводят рейды по проверке торговых точек и других объектов в семи районах города. Выявляются места, где алкоголь продают без разрешения и акцизных марок. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«В Кировском районе в одном из садоводческих товариществ 59-летний мужчина перепродавал брендированные алкогольные напитки без необходимых акцизных маркировок», — рассказали в пресс-службе.

На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина в магазинах велась продажа алкоголя без разрешительных документов, оттуда изъяли 45 бутылок. Продавцы утверждали, что действовали без ведома хозяев. А на Улице Утевской в Куйбышевском районе в одном из кафе работал «потайной» бар — полиция изъяла оттуда 13 бутылок. По каждому случаю будут заведены дела, а на нарушителей наложат штрафы.