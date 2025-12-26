В Самаре опасный алкоголь обнаружили в кафе, садоводстве и магазинах

На улицах Антонова-Овсеенко и Мичурина в магазинах велась продажа алкоголя без разрешительных документов, оттуда изъяли 45 бутылок. Продавцы утверждали, что действовали без ведома хозяев. А на Улице Утевской в Куйбышевском районе в одном из кафе работал «потайной» бар — полиция изъяла оттуда 13 бутылок. По каждому случаю будут заведены дела, а на нарушителей наложат штрафы.