Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира более 50 шкур крокодилов

«Шкуры крокодилов на 1,7 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров», — говорится в сообщении.