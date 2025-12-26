Ричмонд
Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажира более 50 шкур крокодилов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего из Китая, более 50 шкур крокодилов на 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Источник: Агентство «Москва»

«Шкуры крокодилов на 1,7 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая. Экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля. В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина пояснил, что перемещал товар по просьбе третьих лиц.

Возбуждено дело об административном нарушении по статье о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.