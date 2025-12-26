Ричмонд
Лидера ОПГ «Казаевские» Николая Казаева присяжные оправдали по всем эпизодам

Под стражей Казаев находился с мая 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Присяжные признали невиновным Николая Казаева, которого следствие считало лидером организованной преступной группировки «Казаевские». Вердикт был вынесен по трем эпизодам: двум убийствам и одному покушению на убийство, совершенным в конце 1990-х годов в поселке Юдино. Суд освободил Казаева из-под стражи, где мужчина находился с мая 2023 года.

Казаев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года, был задержан, когда посещал могилу своего сына. Мужчина не признавал вину, а адвокат Сергей Николаев настаивал на отсутствии доказательств. Ранее суд назначил ему 13 лет колонии за одно убийство, но Верховный суд Татарстана отменил это решение. Новое рассмотрение завершилось полным оправданием.

Оглашение приговора назначено на 15 января, По словам защитника, оправдательный вердикт присяжных подразумевает, что и приговор будет оправдательным.