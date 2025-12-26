Лидера ОПГ «Казаевские» Николая Казаева присяжные оправдали по всем эпизодам

Казаев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года, был задержан, когда посещал могилу своего сына. Мужчина не признавал вину, а адвокат Сергей Николаев настаивал на отсутствии доказательств. Ранее суд назначил ему 13 лет колонии за одно убийство, но Верховный суд Татарстана отменил это решение. Новое рассмотрение завершилось полным оправданием.