В Зиминском районе мужчину осудили на 12 лет за сбыт запрещенных веществ

Его автомобиль и мобильный телефон изъяли в доход государства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиминском районе осудили мужчину за сбыт запрещенных веществ. 62-летний житель Хабаровского края в апреле 2025 года забрал из тайника около 4 килограммов психотропных веществ.

— Более килограмма он успел спрятать на территории Аларского района, записав координаты в телефоне, а остальное перевозил в автомобиле. На федеральной трассе «Сибирь» его задержали полицейские, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подсудимый полностью признал свою вину в преступлении. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его автомобиль и мобильный телефон изъяли в доход государства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что троих обвиняемых в избиении парня в Черемховском районе заключили под стражу.