В Зиминском районе мужчину осудили на 12 лет за сбыт запрещенных веществ

— Более килограмма он успел спрятать на территории Аларского района, записав координаты в телефоне, а остальное перевозил в автомобиле. На федеральной трассе «Сибирь» его задержали полицейские, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.