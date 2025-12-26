На Дону в отношении директора УК возбуждено 10 дел за уклонение от уплаты долгов

Управляющая компания накопила долги перед поставщиком — ООО «Донэнерго Тепловые сети». По заявлению последнего, Белокалитвинским районным отделением ГУФССП России по Ростовской области было возбужденно дело по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Позже оно было передано в Арбитражный суд.
«Установлено, что директор УК “Белокалитвинская”, располагая денежными средствами, израсходовал их на нужды, не связанные с исполнением требования решения Арбитражного суда Ростовской области», — отметили в ведомстве.
Фигурант так и не исполнил решение суда, вследствие чего в отношении него было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 2 ст. 315 УК РФ.