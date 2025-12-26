ДТП на рельсах сковало движение трамваев в Омске

Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», на этом участке проспекта Карла Маркса, где произошло ДТП, наблюдается затор. Дорога окрашена оранжевым цветом. В целом, на 14:11 пятницы, 26 декабря, пробки в городе уже оцениваются в 6 баллов из 10 возможных.