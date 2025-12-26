ДТП на рельсах сковало движение трамваев в Омске

Как стало известно «СуперОмску», в пятницу, 26 декабря 2025 года, на рельсах в районе остановки «Цирк» два трамвая зажали легковой автомобиль.
Из-за необычного, по мнению автора, ДТП рельсы оказались заняты, поэтому трамваи, следующие по этому маршруту, встали.
Отметим, что, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», на этом участке проспекта Карла Маркса, где произошло ДТП, наблюдается затор. Дорога окрашена оранжевым цветом. В целом, на 14:11 пятницы, 26 декабря, пробки в городе уже оцениваются в 6 баллов из 10 возможных.