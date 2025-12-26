Ричмонд
15-летняя Софья Пустовалова бесследно пропала в Камышине под Волгоградом

К ее поиску подключились сотрудники полиции.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области полиция ищет 15-летнюю Софью Пустовалову.

Девочка ушла из дома на улице Валы в Петрове Вале 23 декабря 2025 года и до сих пор не вернулась.

Софья среднего телосложения, рост примерно 160−165 см, волосы темные до плеч, глаза карие.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, немедленно сообщить информацию по телефонам 8−961−069−22−30, 8 (84457) 2−09−09 или 102. Каждая деталь может помочь быстрее вернуть подростка домой.

